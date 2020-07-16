Van, Hakkari ve Bitlis'ten kurbanlıklar yola çıkmaya başladı
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Van, Hakkari ve Bitlis'ten kurbanlıklar yola çıkmaya başladı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te besiciler tarafından özenle yetiştirilen kurbanlıklar, Kurban Bayramı öncesi batı illerine gönderilmeye başlandı.

Van, Hakkari ve Bitlis'ten kurbanlıklar yola çıkmaya başladı
16.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:15
VAN, Hakkari ve Bitlis'te besiciler tarafından özenle yetiştirilen kurbanlıklar, Kurban Bayramı öncesi batı illerine gönderilmeye başlandı. Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, özellikle küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van'dan her yıl yaklaşık 500 bin küçük ve 20 bin de büyükbaş hayvan sevkiyatının batı illerine yapıldığını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kala besiciler, son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Van'ın Erciş, Bitlis'in Güroymak, Hakkari'nin ise Yüksekova ilçesinde yıllardır besicilik yapan ve Kurban Bayramı adeta iple çeken küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yaklaşık 10 aylık sürenin ardından kiraladıkları kamyon ve TIR'larla batı illerine gitmeye hazırlanıyor. Hayvanlarını özenle yetiştirilen besiciler, oldukça çetin geçen kış ayları ve yayla döneminin ardından zorlu bir süreci tamamladıklarını anlattı.

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, bölgenin özellikle de Van'ın hayvancılığın ana merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Erciş'in bu konuda aktif rol üstlendiğini belirten Çelik, "Kurban Bayramı'nda Van bölgesi ve Erciş ilçesi aktif rol üstlenmektedir. Erciş'ten bu dönemde farklı illere en az 10 bin büyükbaş hayvan sevkiyatı yapılmaktadır. Van ilimizden de yaklaşık 500 bin küçükbaş ve 20 bin büyük baş hayvan sevkiyatı batı illerine yapılıyor. Bölgede TIR'lara kamyonlara yüklenen hayvanlar batı illerine gitmeye başladı. Allah yollarını açık etsin. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.Erciş'in Kasımbağı Mahallesi'nde 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan Nurullah Tuz (30), yaklaşık 10 aydır besi hazırlığı yaptıklarını belirtti. Yüzlerce meslektaşı gibi Kurban Bayramı'nı heyecanla beklediklerini belirten Tuz, "Bakımları oldukça zor olan hayvanlarımızın sağlık ve bakımını yakından takip edip, gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Kurbanlık büyükbaş hayvanlarımızı TIR'lara yükleyip, değişik illere götürüyoruz. Yarın da nasip olursa her TIR için yüklediğimiz 25 adet büyükbaş kurbanlıklarımızı İstanbul'a götüreceğiz. Oradaki kurban pazarında hazırladığımız kurban çadırlarında bizi bekleyen müşterilerimiz var. Her TIR için yaklaşık 10 bin lira nakliye ücreti, 15 bin lira da 30 baş hayvan sığacak kadar çadır kirası ödüyoruz. Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatlarımız 15-16 bin lira arasında değişiyor. Erciş ile de kıyaslama yaparsak, İstanbul'da ticaretimiz daha iyi dönüyor" diye konuştu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo Dağı eteklerindeki Kadıköy köyü Kalemli mezrasında, zengin bitki örtüsüne sahip olan Geven Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarını çıkardığını ve burada beslenmelerini sağladığını anlatan 30 yıllık küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ayhan Çalık ise bölgeden batıya ve farklı illere götürdükleri kurbanlıkların zengin bitki örtüsü nedeniyle vatandaşlar tarafından daha çok rağbet gördüğünü ifade etti. Çalık, "Yaz ayları başlayınca yaylalara çıkıyoruz. Tamamen doğal beslendikleri için de rağbet görüyor. Kurban Bayramı için hazırladığım 300 koyunum var. Yarın Gaziantep, Diyarbakır ve Ağrı'daki pazarlarda yerimizi almak üzere yola çıkacağız. Kurbanlıklarımın hepsini bu pazarlarda satmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Bitlis'in Güroymak İlçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan ve batı illerine götüreceği hayvanlarını kamyonlara yükleyen Hazbullah Taparlı da yoğun ve zahmetli bir dönem geçirdiklerini söyledi. Kurban Bayramı'na kadar yaşadıkları zorlukların devam edeceğini belirten Taparlı, "Buradan her yıl İstanbul'a kurbanlık götürüyoruz. Bugün yüklüyoruz, yarın bu saatlerde İstanbul'da olmayı amaçlıyoruz. İstanbul Sultanbeyli'deki kurbanlık satış alanına götüreceğiz. Her yıl götürüyoruz. Fiyatlarımız hayvanlara göre değişiyor. 7-20 bin TL arasında değişen fiyatlara satmayı hedefliyoruz. Bu hayvanları geçen yıldan bu yana besliyoruz. 6 ay boyunca yaylada kalan hayvanlarımızı 5-6 ay boyunca da ahırlarda bakıyoruz. 900-1,2 ton arasında değişen kilolarda hayvanlar var. İstanbul'a gitmek için bütün hazırlıklarımız yaptık. Orada da müşterilerimizi bekliyoruz. Doğu Anadolu'nun hayvanları her yerden farklıdır. Organik ve yaylaya çıkmış hayvanlardır. Buradan 25 adet büyükbaş hayvan götürüyoruz. Amacımız hepsini satarak memleketimize dönmektir" dedi.


- Bitlis

Kaynak: DHA

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