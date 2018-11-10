Van, Hakkari ve Bitlis'te, Atatürk Anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Van, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın anıta çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Hakkari'deki Atatürkü anma porgramı, Valilik binası önünde yapıldı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Programa, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ünal Akmeşe, kurum amirleri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Belediye Başkan Vekili Epcim koydu. Hakkari'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu.

Bitlis'teki anma programı ise, Vali Oktay Çağatay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenk koyma programına askeri erkan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti. - Hakkari