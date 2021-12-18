Van, Hakkari ve Bitlis'te 152 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da aralıklarla devam eden kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezi ile ilçelerdeki 90 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Hakkari

Hakkari'de kar nedeniyle 16 köy ve 40 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu bölgelerde yol açma çalışması yürütüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu kentte, belediye ekipleri de kar küreme çalışması başlattı.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Muş'ta ise kar nedeniyle kapalı bulunan 17 köy ve 24 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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