Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur bekleniyor
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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur bekleniyor

16.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:59
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde 4 ilde karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde 4 ilde karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın, Van Gölü'nde 2 ila 4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların Van ve Muş'ta 10, Hakkari'de 9, Bitlis'te 7 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede, kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanmaya karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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