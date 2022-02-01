Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Van, Hakkari, Muş ile Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ile Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından 14 mahallenin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 19 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.
Kurtkan, mağduriyet yaşanmaması için yolların en kısa sürede açılacağını kaydetti.
Muş ve Hakkari
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kapalı 4 köy yolunun kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Muş-Bitlis kara yolunda etkili sis nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı.
Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli ilçesine bağlı 4 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.