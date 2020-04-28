Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
28.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:54

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Van'da sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifi, Erbaş'ın hedef alınmasına tepki gösterdi.

İnisiyatif Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Dr. Erbaş'ın ifadelerini doğru bulduklarını belirtti.

İnsanlığın ahlaki kodlarıyla oynamak isteyen bazı kesimlerin İslam'a saldırmayı kendilerine bir görev addettiğini ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"İslam'da kadın ve erkek olarak yaratılan her cinsin kendilerine has özelliklerinin olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hazreti Muhammed, kadına benzemeye çalışan erkekleri ve erkeğe benzemeye çalışan kadınları lanetlemiştir. Eşcinsellik hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadislerde çirkin bir fiil olarak nitelendirilerek şiddetle yasaklanmıştır. Her cinsin kendi fıtri yapısını sürdürmesi yani kadının erkekleşmemesi veya erkeğin kadınlaşmaması şeklinde doğuştan getirilen fıtri özelliklerin ayrışması toplumda ahlaki olgunluğun da bir göstergesi olacaktır."

Hakkari

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Erbaş'a yönelik bazı baro ve derneklerin büyük bir linç kampanyası başlattığını belirtti.

Ali Erbaş'a yapılan saldırıları nefretle kınadıklarını söyleyen Er, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanın her daim arkasındayız. Ramazanda bu tür tartışmalarla ülkemizin meşgul edilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. İslamiyette asla yeri olmayan eş cinsellik ve zina konusunda toplumu uyaran Diyanet İşleri Başkanımız görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Başkanımıza yapılan saldıranları nefret ve şiddetle kınıyor, federasyon olarak her daim başkanımızın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz."

Bitlis

Sivil Toplum Hareketi Derneği Bitlis İl Başkanı avukat Burak Taşdemir de İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Ankara Barosunun, Erbaş hakkında yayımladığı bildiriyi kınadıklarını ifade etti.

Milletin en önemli birleştirici gücü olan İslam'ın hedef alındığının aleni şekilde ortada olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Diyanet İşleri Başkanımızın görevini yapmasından ötürü eleştirmeleri ve hedef göstermeleri TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek veya aşağılayarak toplumda nefret ve ayırımcılığa yol açarak kamu çalışanına görevinden dolayı alenen hakaret' suçudur. Konunun yakından takipçisi olacağımızı bildiriyoruz, yapılan bu saldırı karşısında sessiz kalmayan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevinin İslam dininin emir ve yasaklarını anlatmak olduğunu aktardı.

Allah'ın emrini ve İslam'ın hükmünü söyleyen Erbaş'ın yalnız olmadığını ifade eden Asya, "Her zaman Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Başkanımız görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Erbaş'ın, İslamiyette asla yeri olmayan yasakları Müslümanlara iletmesinden rahatsızlık duyan bazı baro ve dernekleri şiddetle kınıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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