Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet ve Maraş caddeleri kısıtlama nedeniyle yoğunluğun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin veren ekipler, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde de anonslar yaparak insanları uyardı.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de ana cadde, meydan ve sokaklar tam kapanma sürecinin sekizinci gününde de boş kaldı.

Bölge sakinleri ikametlerine yakın mesafedeki marketlerde alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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