Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet ve Maraş caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri, belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Vatandaşlar ikametlerine yakın mesafedeki marketlerde alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndü.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da "tam kapanma" süreciyle cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk en düşük seviyede yaşandı.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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