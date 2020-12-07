Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boş kaldı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boş kaldı

07.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:26
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boş kaldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, trafikteki araçları ve dışarıdaki vatandaşların izinli olup olmadıklarını kontrol etti.

Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak, araçları kontrol etti.

Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerine tedbirlere uyulmasını istedi.

Muş

Muş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından İstasyon, Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda sessizlik hakim olurken, denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bazı vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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