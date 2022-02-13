Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kente genelinde kapanan 91 yerleşim biriminden 72'sini açan karla mücadele ekipleri, kapalı 19 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de caddelerdeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken Çukurca ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Sıcak havanın etkili olduğu ilçede, kent sakinleri açık alanlarda ve iş yerlerinin önünde çay içerek güneşin tadını çıkardı.

Bazı ilçe sakinleri ise park ve caddelerde yürüyüş yaparak güzel havayı değerlendirdi.

Bitlis/Muş

Bitlis'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan kapalı köy yollarını en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kentte 5 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildiren Yentür, söz konusu köy yollarını en kısa sürede açacaklarını kaydetti.