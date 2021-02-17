Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:38
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 169 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 169 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Başkale'de 142, Çaldıran'da 2 ve Gürpınar'da 1 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis ve Muş'ta 12'şer köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Söz konusu illerde karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Emel Sayın Hande Erçel Meryem Uzerli
Spor Mesut Özil Metin Oktay Necip Uysal Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:39:38. #1.14#
title