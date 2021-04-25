Van, Hakkari, Bitlis ve Muş, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, cadde ve parklarda denetimler yaptı, belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğu görüldü.

En işlek cadde ve meydanların boş kaldığı kentlerde, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar