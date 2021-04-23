Van, Hakkari, Bitlis ve Muş, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 26 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, cadde ve parklarda denetimler yaptı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

En işlek cadde ve meydanların sessizliğe büründüğü kentlerde, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı