Van, Hakkari, Bitlis ve Muş, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 26 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, cadde ve parklarda denetimler yaptı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

En işlek cadde ve meydanların sessizliğe büründüğü kentlerde, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Toprak Sergen
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:00:05. #1.16#

title