Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı - Haberler
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ile çığ uyarısı yapıldı.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ile çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava çok bulutlu ve yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden orta kuvvette esecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, yoğun kar, buzlanma, don ile sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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