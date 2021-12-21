Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı - Haberler
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ile bazı bölgelerde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ile bazı bölgelerde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş ve Hakkari'de sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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