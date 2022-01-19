Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı - Haberler
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

??????? Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, hızı 80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle yağışların tipi şeklinde düşmesi bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van'da 3, Muş'ta 5, Bitlis ve Hakkari'de 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Hakkari, kar, Muş, Güncel, Haber

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