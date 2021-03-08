Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı

08.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:44
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için aralıklı kar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için aralıklı kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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