Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Kar yağışının etkili olacağı bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan