Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı

26.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:52
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 9, Muş'ta 7, Van'da 4 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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