Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, batıdan ve güneyden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan, akşam da güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 22, Hakkari'de 20, Van ve Bitlis'te 17 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve zamanla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden, kar erimesinin hızlanacağı değerlendiriliyor. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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