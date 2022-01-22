Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma, don uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, buzlanma, don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Muş'ta 2, Van ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede yüksek kesimlerde bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.