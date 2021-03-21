Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

21.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:18
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve güneybatı yönünden orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van, Muş ve Hakkari'de 10, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Van'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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