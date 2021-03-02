Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

02.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:26
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevresinde kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan yer yer 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kabine Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 09:28:30. #1.15#
title