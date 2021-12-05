Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Haberler
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Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van, Bitlis ve Muş'ta yağmurlu olacak.

Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 9, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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