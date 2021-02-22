Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 3, Muş'ta 2, Van'da 1, Bitlis'te sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar