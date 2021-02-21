Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı
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Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı

21.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:43
Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 1, Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6 ve Van'da 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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