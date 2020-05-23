VAN Gönüllü öğrenciler kitap kafeyi siperlik atölyesine dönüştürdü
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VAN Gönüllü öğrenciler kitap kafeyi siperlik atölyesine dönüştürdü

Gönüllü öğrenciler kitap kafeyi siperlik atölyesine dönüştürdüVAN'ın Erciş ilçesinde, 3 yıl önce gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla açılan 'Gençlik Kitap Kafe' gönüllü öğrencilerin talebi üzerine siperlik ve maske atölyesine çevrildi.

23.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:15

Gönüllü öğrenciler kitap kafeyi siperlik atölyesine dönüştürdü

VAN'ın Erciş ilçesinde, 3 yıl önce gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla açılan 'Gençlik Kitap Kafe' gönüllü öğrencilerin talebi üzerine siperlik ve maske atölyesine çevrildi. Gönüllü öğrenciler burada sağlık çalışanları için siperlik üretiyor.

Erciş Kaymakamlığı ve Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şubesi'nce 3 yıl önce açılan 'Gençlik Kitap Kafe"de çok sayıda kitabın yanı sıra dinlenme alanları bulunuyor. Kafede, pandemi öncesi kitap okuyanlara bedava çay ve kahve ikramı yapılıyordu. 12 kişiden oluşan öğrenci grubu, salgın öncesi kafede üniversiteye çalışırken kendilerine ücretsiz çay ve kahve ikramı yaptıkları için vefa örneği gösterip aynı kafeyi siperlik ve maske atölyesine çevirmek için talepte bulundu. Talepleri karşılık bulan öğrenciler burada siperlik ve maske üretmeye başladı. Günlük olarak ürettikleri siperlik ve maskeleri de sağlık çalışanlarına teslim etmek için Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne giden öğrencilerin bu davranışı hastane yönetimi tarafından takdir topladı.

Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şube Başkanı Cafer Şahan, Gönüllü öğrencilerimizle birlikte günlük ortalama 200 adet siperlik üretiyoruz. Bu ürettiğimiz siperlikleri sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize destek amaçlı dağıtıyoruz. Şartlarımız biraz daha olgunlaşınca bu ürettiğimiz siperlik maskeleri esnaflara ücretsiz dağıtmayı da amaçlıyoruz dedi.

VAN Gönüllü öğrenciler kitap kafeyi siperlik atölyesine dönüştürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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