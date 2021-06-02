Son dakika haberi... "Van Gölü Sempozyumu" sona erdi

Son dakika haberlerine göre Van'da iki gündür süren Van Gölü Sempozyumu yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Van'da iki gündür süren Van Gölü Sempozyumu yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Edremit Belediyesinin iş birliğinde bir otelde düzenlenen sempozyumun sonunda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılacak çalışmalarla Van Gölü'nün artık kirletilemeyeceğini söyledi.

Gölün temiz kalması için bir farkındalık oluştuğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biz göçebe toplumdan şehir toplumuna geçiş sürecini yeni yaşayan bir kentiz, bölgeyiz. Yüzyıl önce Van'da üzüm bağları vardı, yeşil bir Van vardı. Kırsal şehre indiğimizde ağaca yakacak gözüyle baktık. Dolayısıyla o üzüm bağlarının hepsini yok ettik. Dünyanın en güzel gölünün kenarında olmamıza rağmen gölüne sırtını dönmüş bir toplumsal anlayışımız var. Ahırlarını gölün kenarına, eğlence mekanlarını binaların bodrumlarına yapan bir kentiz. Hala sahilde binlerce hayvanı besleyen bir kentiz. Onun için önce bu sorunun farkında olmalıyız. Toplumsal değişim ve dönüşümler önce sorunun farkına varabilmek ve çözüm arayışı içine girmek ve sonra da çözüm bulmayı gerektirir. Nerden gelirse gelsin bir Van kültürü oluşturmalıyız. Kent kültürünü hızlı bir şekilde oluşturmamız gerekir. Bunun için de herkese görev düşüyor. Van Gölü'nün bizim için önemli bir değer olduğunu bilmemiz lazım. Artık suyun petrolden bile değerli olduğunun farkında olmamız gerekir."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Van Gölü için yapılan sempozyumun çok değerli olduğunu ve bu çalışmalar sayesinde herkesin göl için ortak bir düşüncede birleştiğini ifade etti.

Sempozyumda Van Gölü'nün tüm yönleriyle ele alındığını ve hazırlanacak kitapla bir yol haritasının ortaya çıkacağını aktaran Şevli, "Bundan sonra Van Gölü için bir alan yönetimine ihtiyaç var. Bunun için de bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Artık Van Gölü'nü kirletmeyeceğiz. Van Gölü'nü koruyalım diyoruz. Bu açıdan düzenlenen sempozyumu çok değerli buluyoruz. Üniversite olarak Van Gölü'nün temiz kalması için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Van Gölü'ndeki dip çamurunu temizleyecek gemisi var. Bu gemi yıl sonunda Van Gölü'ne gelecekti. Ancak bu hızlı takibin sonunda burada bir mekanizma oluşturuldu. Hızlı bir platform oluşturuldu ve bir araç geliştirildi. Yıl sonunda bakanlığın göndereceği tekne de bu çalışmalara destek verecek. Böylece Van Gölü'ndeki temizlik çalışmaları hızlanacak. Bu çalışmalarla artık belediyelerin Van Gölü'nün temiz kalması için yeni bir slogan bulmaları gerekir. İyi bir sonuç almak için herkesin bir şeyler yapması gerekir. Bu açıdan bu çalışmalar için büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İki günlük süreçte Van için tarihi anların yaşandığına dikkati çeken Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "İki gün boyunca Türkiye'nin en önemli ve icra makamında olan kişilerce, makamlarca Van Gölü konuşuldu. Burada sadece konuşulmadı, ayrıca kararlar alındı. Bu konuda en önemli olanı ise dip çamur temizliği oldu. Uzun bir süredir Van Gölü kirleniyor. Bu kirlenme de arıtma tesisinin faaliyete geçmesiyle büyük bir çoğunlukla önlenecektir." dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Yavuz da "İnşallah bundan sonra Van Gölü daha güçlü ve temiz olacak. Bu açıdan Van Gölü Koruma Eylem Planı çok önemli. Bu sürecin çok daha sonuç odaklı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sempozyumun sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar