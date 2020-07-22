Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi
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Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi

Van'ın doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muradiye ilçesinde sporcular, 3 bin rakımda yamaç paraşütü yaparak Van Gölü semalarını renklendirdi.

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi
22.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:22

Van'ın doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muradiye ilçesinde sporcular, 3 bin rakımda yamaç paraşütü yaparak Van Gölü semalarını renklendirdi.

Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çeken Muradiye ilçesi, Van Gölü manzarasına karşı yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşamak isteyen adrenalin tutkunu sporcuları ağırlıyor.

Bu kapsamda, Muradiye Belediyesi öncülüğünde Antalya, Malatya ve Van'dan 9 sporcu, sabah saatlerinde 3 bin rakımlı Pir Reşit Dağı'na hareket etti.

Burada hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, 3 bin 109 rakımda havalanarak Van Gölü üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Van Gölü semalarında renkli görüntüler oluşturan sporcular, bir süre uçtuktan sonra Erciş sahiline indi.

Sporcuları gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Antalya'dan Van'a gelen P5 pilotu Mehmet Sadık Göller, ilk defa 3 bin 109 rakımda uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Van Gölü üzerinden uçarak Erciş sahilline indiklerini belirten Göller, şunları aktardı:

"Burası yamaç paraşütü açısından çok elverişli bir bölge. Amacımız buraları insanlarımıza tanıtmak, aynı zamanda burada yamaç paraşütü ve kayak sporunun yapılabildiğini göstermek. Bizlere öncülük eden, buraya davet eden Muradiye Belediyesine çok teşekkür ederiz."

Paraşütçü Erdoğan Bilen de ilçenin, başta yamaç paraşütü olmak üzere doğa sporları bakımından elverişli olduğunu ifade ederek, "Belediyemizin katkılarıyla ilçemizde ilk defa yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bölgemiz tarihi ve turistik değerleri, doğa sporuna elverişli yapısıyla öne çıkıyor. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

"Tüm sporcularımızı ilçeye bekliyoruz"

Muradiye Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bünyamin Polat, ilçede yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

İlçede sadece Türkiye'den değil dünya genelinden de sporcuları ağırlamayı hedeflediklerini belirten Polat, şöyle konuştu:

"Yamaç paraşütü festivali düzenleyerek, burayı, ulusal ve uluslararası spor yarışlarının yapılabileceği bir alana dönüştürmeyi planlıyoruz. Ülkemizde yamaç paraşütünü seven, bu sporla ilgilenen tüm sporcularımızı Van'ımızın en büyük güzelliklerinden biri olan Van Gölü'nün manzarası eşliğinde farklı bir uçuş deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. Misafirlerimiz buraya geldiklerinde Muradiye Şelalesi'ni, inci kefalinin eşsiz manzaraya sahne olan göçünü, tarihi yerleri görme imkanı da bulacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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