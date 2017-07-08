Van Gölü Sahillerinde Temizlik Çalışması

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü sahillerinde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 ayrı birim tarafından yaz aylarıyla birlikte tatilci ve piknikçilerin uğrak yeri olan Amik, Mollakasım, Ayanıs, İrini ve Dağönü sahillerinde temizlik çalışması başlatıldı. 30 kişilik ekiple 3 gün boyunca Mollakasım sahilinde başlayan çalışma Van'ın Erciş ilçesi'ne kadar devam edecek. Periyotlar halinde yapılacak temizlik çalışmasıyla bölgenin sürekli temiz kalması sağlanacak.



Belediye yetkilileri yazlıklarda kalan ve bölgeye piknik için gelen vatandaşları çevre temizliği konusunda sorumlu davranmaya davet ederken, Edremit ve Gevaş sahillerinde de benzer çalışmalar yapılacağını söyledi.



- Van