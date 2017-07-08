Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması başlattı.



Belediye ekipleri, yazın başlamasıyla tatilcilerin ve piknikçilerin akınına uğrayan sahillerdeki çöpleri topluyor.



Temizlik için oluşturulan 30 kişilik ekip, Amik, Mollakasım, Ayanıs, İrini ve Dağönü sahillerinde çalışma yaptı.



Belediye yetkilileri, vatandaşların pikniklerini yaparken çevreyi kirletmelerini ve ayrılırken temiz bırakmalarını istedi.