Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahillerinde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında 100 ton gübre ve çöp atığı topladı.

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahillerinde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında 100 ton gübre ve çöp atığı topladı.

Korona virüs salgını ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun takdirini alan Edremit Belediyesi, rutin faaliyetlerinin yanı sıra Van Gölü ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla da temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'ne atılan atıkların bahar aylarının gelişi ile çirkin görüntüsünün yanı sıra çevreye de kötü kokular yayılmasına neden olan sahili çöplerden arındırdı. Lalapaşa Parkı ve Eminpaşa Mahallesi sahilinde başlatılan temizlik çalışmasında 100 ton çöp toplandı.

Sahillerde çöp ve hayvansal atıklar yoğunlukta

Çöplerin yanı sıra hayvansal atıkların da yoğunlukta olduğu sahilde oluşan görüntü kirliliği gözlerden kaçmazken, çevreye ve Van Gölü'ne sahip çıkılmadığı da bir kez daha ortaya çıktı. Bahar ayları ile birlikte başlayan vektörle mücadele için de büyük önem arz eden kirliliğin önlenmesi konusunda 7/24 mücadele eden Edremit Belediyesi ekipleri, sahili baştan sona çöplerden arındırdı. Yaklaşık 100 ton gübre ve çöp atığı toplanırken, çöpler belediye araçlarıyla çöp depolama merkezine taşındı.

"Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"

Başlatılan temizlik çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, son yüzyılda küreselleşen dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaptı. Tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunun görmezden gelinmemesinin önemine değinen Başkan Say, "Sanayi toplumlarının ortak özelliği çevrenin adeta görmezden gelindiği ve gün geçtikçe yok olmaya mahkum edilen yeşil alanların eski güzelliğini kavuşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte kirletilmeye mahkum edilen çevremiz ve gölümüzün korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Fakat dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulama boyutunda katkı sağlamadığını üzülerek müşahede ediyoruz. İleride daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına herkesin daha duyarlı olması gerekmektedir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA