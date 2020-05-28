Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır
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Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır

Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yarın kılınacak olan cuma namazı öncesinde Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

28.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:05

Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır

VAN - Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yarın kılınacak olan cuma namazı öncesinde Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren kılınmayan cemaatle namaz, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namaz kılınabileceği illerde valiliklere bırakıldı. Bu kapsamda il genelinde avlusu olan camilerde, sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaatle namaz kılınabilecek. Bunun yanında okul bahçeleri, parklar, mahalle meydanları ve futbol sahalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılınabilecek.

Bu çerçevede Tuşba Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Parkında cuma namazının kılınması için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Belediye ekipleri tarafından ot biçme, dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığı park, cuma namazının kılınabilmesi için hazır hale getirildi.

Çalışmalarının yapıldığı parkta incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz Şehitler Parkını cuma namazının kılınması için hazır hale getirdiklerini belirtti. İlk korona virüs vakasının tespit edilmesiyle birlikte yaklaşık 2 aylık süreçte camilerin ibadete kapalı olduğunu anımsatan Başkan Akman, "Bu süreçte vakit ve cuma namazları olmak üzere Ramazan ayı dolayısıyla teravih namazlarını da kılamadık. Vaka sayısı düştükten sonra normalleşme sürecinde camilerimiz kısmen açılışa hazırlanıyor. Bakanlıktan gelen genelge doğrultusunda sosyal mesafeye dikkat edilmesiyle cemaatle namazlarımızı kılıp ibadetimizi ifa etmiş olacağız. Bizler de 15 Temmuz Şehitler Parkında vatandaşlarımız için bir alan hazırladık. Vatandaşlarımızın gerekli kuralara uyarak ibadetlerini ifa etmesini istiyoruz. Bizler de Tuşba Belediyesi olarak gerekli her türlü tedbirimizi aldık" dedi.

Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır

Kaynak: İHA

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