Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Van'da oluşturulan atlı jandarma birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

06.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:08

Van'da oluşturulan atlı jandarma birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan atlı jandarma birliği mesaini aksatmadan yürütüyor.

Atlı birlik, havaların ısınmasıyla oluşan yoğunluğun ardından sahil bandı boyunca devriye gezerek bölgenin güvenliğini sağlamak için görev yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyaran atlı jandarmalar, motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandı boyunca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye geziyor.

Göl kenarındaki sazlıklarda yaban hayatını korumak için de çalışmalarını sürdüren atlı jandarma birliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan Şaban Çağlar, AA muhabirine, batıdaki illerde de benzer bir uygulama gördüğünü ve atlı birliğin Van Gölü sahilinde olmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar, "Erzurum'dan Van'a tatil yapmaya geldim. Atlı birlikler sayesinde insanlar daha rahat gezebiliyor, tatillerini daha güvende yapabiliyor. Atlı birlikle fotoğraf çekenler oluyor. Çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş." diye konuştu.

İran'dan Van'a tatil için gelen Mercan Kerimi ise Van Gölü sahilinde atlı jandarma görünce çok şaşırdığını belirterek, "İlk defa atlı jandarma görüyorum. Çocuklarım da atları çok seviyor. Atlı birlikle fotoğraf çektirdik. Bizim için renkli güzel bir görüntü oldu" dedi.

Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Magazin
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha...
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü
Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye'ye geldi! Dehşet anlarının etkisini üzerlerinden atamadılar
Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye'ye geldi! Dehşet anlarının etkisini üzerlerinden atamadılar
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Jose Sosa Okan Buruk Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:33:30. #1.14#
title