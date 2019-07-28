Van Gölü sahilinde tilki görüntülediler

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde görülen tilki, ilgi odağı oldu. Çevredekiler tarafından görüntülenen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bitlis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı envanter belirleme çalışmalarını sürdürürken, Tatvan ilçesindeki Van Gölü sahiline gelen tilki, çevredekilerden ilgi gördü. Bir süre sahildeki çöplükte dolanan tilki, görüntülendiğini fark edince gözden kayboldu.

Tilkiyi görüntüleyen Engin Elibol, Van Gölü sahiline yüzmeye giderken bir tilki ile karşılaşdıklarını, uzun süre sahilde dolaşan tilkinin daha sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.



Kaynak: DHA