Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
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Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

Tatvan Belediyesince Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

16.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:40
Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

Belediyesince sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

İlçe sahilindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı , Van Gölü'nün kıyı şeridinde iş makinelerinin desteği ile temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Personelin soğuk havaya rağmen çalışma yaptığını belirten Geylani, "Şehrimizin tüm mahallelerinde kanal ve kanalet temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün de sahil kıyımızda temizlik çalışması yapıyoruz. Halkımızdan isteğimiz çöplerini çöp kutularına atmalarıdır. Hepimizin Van Gölü'ne sahip çıkması gerekiyor. Van Gölü çöplük değil her vatandaşın sahip çıkması gereken bir değerdir." dedi.

Kaynak: AA
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