Van Gölü sahilinde sürpriz evlilik teklifi; yüzük dronla geldi
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Van Gölü sahilinde sürpriz evlilik teklifi; yüzük dronla geldi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde öğretmenlik yapan Özgür Uçar (27), meslektaşı olan kız arkadaşı Kübra Urhan'a (26) Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde sürpriz evilik teklifinde bulundu.

Van Gölü sahilinde sürpriz evlilik teklifi; yüzük dronla geldi
16.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:52

VAN'ın Gürpınar ilçesinde öğretmenlik yapan Özgür Uçar (27), meslektaşı olan kız arkadaşı Kübra Urhan'a (26) Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde sürpriz evilik teklifinde bulundu. Uçar, dronla gökyüzünden gelen yüzüğü Urhan'a verdi. Genç kızın teklifi kabul etmesiyle çift büyük mutluluk yaşadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok düğün ve nişan törenleri iptal edilirken, normalleşme süreci ile birlikte bazı çiftler, ilginç yöntemler bularak evlilik teklifinde bulunuyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde öğretmenlik yapan Bitlisli Özgür Uçar, aynı okulda görev yapan Sivaslı Kübra Urhan'a aşık oldu. Uçar, uzun zamandır tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Urhan'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Koronavirüs sürecinde okuların tatil olmasıyla birlikte İzmir'de yaşayan ailesinin yanında yaşayan Kübra Urlan, uçakla geldiği Van Ferit Melen Havalimanı'nda erkek arkadaşı Özgür Uçar tarafından karşılandı. Uçar, yemek yiyeceklerini söyleyerek Urlan'ı Van Gölü sahilinde bulunan Edremit ilçesine götürdi. İkili bir süre yürüyüş yaptı. DRONLA GELEN YÜZÜĞÜ TAKIP, EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIGenç çift, telefonla fotoğraf çekerken, bu sırada yüzük taşıyan dron de onlara yaklaştı. Uçar, kurdeleyi keserek drondan aldığı yüzüğü Urhan'a uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Kübra Urhan büyük mutluluk yaşayarak, teklifi kabul etti.  Kız arkadaşına sürpriz yaptığını belirten Özgür Uçar, "Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Ben de kendi evlilik teklifimi kapalı bir ortamda yapmaktansa dronla yapmanın daha az rsikli olacağını düşündüm. Çok büyük mutluluk yaşıyorum" dedi.

İzmir'den gelen Kübra Urhan ise, büyük bir sürprizle karşılaştığını belirterek, "Normalde böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bu süreçte birçok şeyi erteledik ya da iptal ettik. Evlenme teklifi de bu süreçte iptal olur diye düşünüyordum. Böyle bir şey de beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Böyle bir süreçte sosyal mesafeye dikkat çekmiş olduk. Örnek olmuş olduk diye düşünüyorum." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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