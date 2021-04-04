Van Gölü sahilinde bahar temizliği
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Van Gölü sahilinde bahar temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van Gölü sahilinde bahar temizliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Van Gölü iskele sahilinde ilkbahar temizliği başlattı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Van Gölü iskele sahilinde ilkbahar temizliği başlattı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları ile başlatılan sahil temizliği çalışmasında yaklaşık 3 kilometrelik alan çöplerden temizleniyor. Çevreye, yeşile ve doğaya saygılı bir belediyecilik hizmeti ile vatandaş odaklı çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Aslan, Van Gölü'ne sahip çıkmanın her şeyden önce insani bir görev ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Başka Van Gölü Yok, Gölümüzü Kirletmeyelim" sloganıyla başlatılan Van Gölü sahil bandı temizlik çalışmasına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100 personel, onlarca araç ve çevre dostu gönüllüler katıldı. Toplanan tonlarca çöp kamyonlarla geri dönüşüm ve çöp alanına taşındığı çalışmaların periyodik aralıklarla süreceği belirtildi.

Öte yandan, Van Gölü kirliliğinin önlenmesi amacıyla İpekyolu Belediyesince vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının da yapıldığı belirtildi. - VAN

Van Gölü sahilinde bahar temizliği
Van Gölü sahilinde bahar temizliği
Van Gölü sahilinde bahar temizliği
Van Gölü sahilinde bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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