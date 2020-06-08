Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor

VAN'da yaşayan Murat Said Yaşar (62), Van Gölü suyunun özelliklerinden faydalanarak sabun üretti.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor
08.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:06

 VAN'da yaşayan Murat Said Yaşar (62), Van Gölü suyunun özelliklerinden faydalanarak sabun üretti. Marka tescili olan sabunun yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor. 

Tuzlu ve sodalı suyu ile dünyada ikinci, Türkiye'de birinci olan ve inci kefali balığının yaşam alanı olan Van Gölü'nün suyunda şimdi de sabun üretimine başlandı. Kentte Sabun Evi işleten 4 çocuk babası Murat Said Yaşar, Van Gölü'nü tanıtmak amacıyla, 8 yıl önce gölün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretimine başlamak için proje çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bölgede yetişen bitki türleri ve otlardan 8 çeşit sabun üreten Yaşar, sodyum klorür (tuz) ve sodyum karbonat (soda) bulunan Van Gölü suyu ile az miktarda sodyum hidroksit (kostik) ile zeytinyağı kullanarak 2 çeşit sabun ürettiğini söyledi. Yaşar, "Uzun süreden beri sabun imalatı yapıyoruz. Fakat 8 yıl önce Van Gölü suyundan sabun üretimi projesi başlattık. Bunu Ar-Ge çalışmalarıyla beraber yaptık ve bugüne getirdik. Şu anda Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan yaptığımız iki çeşit sabun var. Göldeki suda bin yıl önce de sabun yapılmış. Bunun sebebi de şu:  Hem içinde Van Gölü suyu var, ardıç ağacının katranı var. Kitaplarda da geçiyor. Bin yıl önce ardıç katrarından sabun yapıldığı bilgileri var. Onun için biz de bunu yaptık. Fakat bunun yapımı bir müddet vaktimizi aldı. Bu sabun Van Gölü suyuyla beraber yapıldığı için özellikle deri hastalıkları, egzama, sedef hastalığı, sivilce gibi her türlü cilt hastalığına son derece iyi gelen bir sabun. Bunu denedik ve şimdi yapmaya başladık. İmalatlarımız Sağlık Bakanlığı'ndan da izinli. Jinda ve Semiramis diye iki markamız var. Bu markalar tescilli. Van Gölü suyunda üretilen sabunun üzerine Semiramis ya da Van Gölü ile ilgili bir şey yazmayı düşünüyoruz. Semiramis eski Urartu Kralı'nın karısının adıdır. Bu da Van ile ilintili bir isim. Bu üst başlık altında başka bir marka da koyabiliriz. Bunun yanında cilde iyi gelen Van Gölü suyundan defne sabunu yaptık. Bundan da çok memnunuz. Kullananlar da çok memnun. Daha önce diğer çeşit sabunları da yapıyorduk ve yapmaya da devam ediyoruz. Bıttım, çörek otu, lavanta, defne, ısırgan otu, çam katranı, keçi sütü ve eşek sütü olmak üzere 8 çeşit sabun üretiyoruz" dedi.

EN İYİ DEZENFEKTAN SABUNDURHiçbir makine kullanmadan tamamen elle yapılan sabunların birinci aşamasının sır olduğunu anlatan Yaşar, "En iyi dezenfektan sabundur. Çünkü içine katılan sodyum hidroksit, yani malzemesi bu tür virüslerin düşmanıdır. Dezenfektanlar insanların cildini tahriş eder. Ama sabun yıkandıkça eller güzelleşir. Çünkü bunlar bitkisel yağlarla ve zeytinyağından yapıldığı için hem cildi hem elleri yumuşacık bırakır. Bu süreçte insanlar bu sabundan faydalandı. Sabunla ilgili projeleri Teknokentte yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.1040 YILINDA ÜRETİLEN SABUNLAR İRAN'A İHRAÇ EDİLMİŞDedesinin 1910 yılında sabun ürettiğini söyleyen Yaşar, " Bu sabunu Van Gölü suyundan yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama ihtimalen göl suyundan yapmış olabilir. Ben dedemi görmedim. Babam da seferberlikten önce yapmış bu işi. Burada 1040 yılında Van'da göl suyundan sabun yapılmış. Devlet fakirlere dağıtmış, zenginlere satılmış. Fazla kalan sabunlar da İran'ın Hoy, Urumiye Tebriz gibi yerlere ihraç edilmiş. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde Van Gölü suyunun özellikle deri için çok şifalı ve faydalı olduğu yer alıyor. Şu anda Van sabunda tanınmıyor. Bence Van Türkiye'deki bir numaralı sabun merkezi olabilir, suyu ve bitkilerinden dolayı. Dünya endemik bitkilerinin yüzde 23'ü Van bölgesinde. Devletin bu yönde teşvikleri var. Ancak bunlar üzerinde geniş bir çalışma yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Bir kent diken üstünde! 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Bir kent diken üstünde! 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Bülent Ersoy Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:06:36. #1.14#
title