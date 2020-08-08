"Van Gölü'nün Sırları" kısa filminin tanıtımı yapıldı
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"Van Gölü'nün Sırları" kısa filminin tanıtımı yapıldı

GÖRÜNTÜ: "Van Gölü'nün Sırları" tanıtım filminin gösterilmesi Tanıtımın yapıldığı salon ve katılımcılar Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in konuşması DAKA Sekreteri Güray'ın konuşması"Van Gölü'nün Sırları" kısa filminin tanıtımı yapıldı Van Valisi ve Büyükşehir...

08.08.2020 18:24 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:29

GÖRÜNTÜ:

"Van Gölü'nün Sırları" tanıtım filminin gösterilmesi

Tanıtımın yapıldığı salon ve katılımcılar

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

DAKA Sekreteri Güray'ın konuşması

"Van Gölü'nün Sırları" kısa filminin tanıtımı yapıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez:

"Van Gölü'nde tarihin izleri var. Van Gölü'nün içinde kaleler var. Akdamar şilebi de keşfedilip kitaplara yansıtılmış"

"Van Gölü'nde asayişin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulacak"

Van Gölü'nün saklı su altı zenginliklerine dikkati çekmek amacıyla çekilen "Van Gölü'nün Sırları" adlı belgesel tadındaki kısa filmin tanıtımı yapıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Su Altı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan iş birliğiyle 3 yılda çekilen filmde, inci kefali göçünden mikrobiyalitlere, Akdamar şilebinden 2017'de yılın keşfi seçilen Adilcevaz Kalesi'ne kadar pek çok kültürel ve biyolojik değer yer alıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki bir otelde düzenlenen filmin tanıtımında yaptığı konuşmada, bölgenin tarihi dokusu, coğrafi zenginliği ve kültürel varlıklarıyla keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Van Gölü'nün bölgenin yıldızı konumunda olduğunu ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzda sodalı suda canlı yaşanmaz denirdi ancak sodalı suda yaşayan inci kefalini Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız tüm dünyaya tanıttı. Tahsin Ceylan ise Van Gölü'nde en az inci kefali kadar bölgemizi tanıtacak ve merak uyandıracak başka bir canlının var olduğunu, peribacalarını andıracak mikrobiyalitlerin var olduğunu ispatladı. Van Gölü'nde tarihin izleri var. Van Gölü'nün içinde kaleler var. Akdamar şilebi de keşfedilip kitaplara yansıtılmış. Dünyanın en zengin turizmi kayak sektörü olarak biliniyor ama su altı dalış sektörü kayak sektöründen daha caziptir. Kayak sektöründe potansiyeli itibarıyla cazibe merkezi olan bölgemizin, dalış anlamında da potansiyeli olduğunu gördük."

"Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor"

"Van Gölü'nde asayişin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının kurulacağını" açıklayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van Gölü su üzerindeki asayiş ve düzeni jandarma ve polis botlarıyla sağlanıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir kararla artık Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor. Jandarma ve emniyet ise artık kıyı şeridinde sorumlu olacak. İlk etapta Tatvan, Edremit ve Erciş bot komutanlığı, ana karargahı çalışmalardan sonra belli olacak. Böylece artık güvenlik anlamında da Van denizinin tescil edildiği, sahil güvenlik botlarının dolaştığı bir göl haline gelir."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin bölge ve ülke turizmine kazandırılması için gösterdikleri çabalara bugün farklı bir konseptte bir yenisini eklediklerini belirterek, "Bir doğa harikası olan Van Denizi'nin derinliklerindeki eşsiz güzellikleri 'Van Gölü'nün Sırları' sloganıyla bölge ve ülke turizmine kazandırdık. Dalış turizmi adına bir ilk olacak nitelikteki bu çalışmayla usta Su Altı Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin hazırladığı başucu prestij dokümanı ve su altı belgesel çekimlerinin meraklılarını doyumsuz bir keşfe çıkaracak." diye konuştu.

Tanıtım programı, yönetmen Ceylan'nın sunumunun ardından filmin izletilmesiyle son buldu.

'Van Gölü'nün Sırları' kısa filminin tanıtımı yapıldı

Kaynak: AA

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