Van Gölü'nün sırları film oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Gölü'nün sırları film oldu

Van Gölü'nün sırları film oldu "Van Gölü Sualtı Çekimleri Film ve Kitap Tanıtım Toplantısı" düzenlendi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez;

08.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:03

Van Gölü'nün sırları film oldu

"Van Gölü Sualtı Çekimleri Film ve Kitap Tanıtım Toplantısı" düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez;

"Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor"

VAN - Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün sırları ortaya çıkarılması amacıyla çekilen filmin tanıtımı yapıldı.

Van Gölü'nün gizli kalmış sualtı zenginlikleri Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sualtı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan iş birliği ile gün yüzüne çıkıyor. Tahsin Ceylan'ın bölgedeki 30 yıllık birikimi, 'Van Gölü'nün Sırları' adı verilen sualtı tanıtım filmi ve kitabıyla ölümsüzleşti. Çekimleri yaklaşık 3 yıl süren filmde inci kefali göçünden mikrobiyalitlere, Akdamar Şilebi'nden 2017'de yılın keşfi seçilen Adilcevaz Kalesi'ne kadar pek çok kültürel ve biyolojik değer yer alıyor. Filmin özellikle uluslararası arenada büyük yankı uyandırması ve sualtı turizmine hizmet etmesi bekleniyor.

Yeryüzünün en büyük sodalı gölü olan Van Gölü bugüne dek hiç yapılmamış sıra dışı bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Van Gölü'nün derinliklerinde barındırdığı pek çok biyolojik, ekolojik ve kültürel zenginlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren DAKA koordinasyonunda Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan yönetiminde gün yüzüne çıkarılarak kayıt altına alındı. Elite World Van Hotel'de düzenlenen tanıtım programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kurum amirleri ve dalgıçlar katıldı.

"Van Gölü'nde tarihin izleri var"

Programda bir konuşma yapan Vali Bilmez, bölgenin tarihi dokusuyla, coğrafi zenginliğiyle ve kültürel varlıklarıyla keşfedilmeyi beklediğini belirtti. Van Gölü'nün bölgenin yıldızı konumunda olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Çocukluğumuzda sodalı suda canlı yaşanmaz denirdi. Ancak sodalı suda yaşayan inci kefalini Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız tüm dünyaya tanıttı. Tahsin Ceylan ise Van Gölü'nde en az inci kefali kadar bölgemizi tanıtacak ve merak uyandıracak başka bir canlının var olduğunu, peribacalarını andıracak mikrobiyalitlerin var olduğunu ispatladı. Van Gölü'nde tarihin izleri var. Van Gölü'nün içinde kaleler var. Akdamar şilebi de keşfedilip kitaplara yansıtılmış. Dünyanın en zengin turizmin kayak sektörü olarak biliniyor ama su altı dalış sektörü kayak sektöründen daha caziptir. Kayak sektöründe potansiyeli itibariyle cazibe merkezi olan bölgemiz, dalış anlamında da potansiyeli olduğunu gördük" dedi.

"Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor"

Van Gölü'nde asayişin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının kurulacağının müjdesini veren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van Gölü su üzerindeki asayiş ve düzeni jandarma ve polis botlarıyla sağlanıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir kararla artık Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor. Jandarma ve emniyet ise artık kıyı şeridinde sorumlu olacak. Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Birimi kurulacak. İlk etapta Tatvan, Edremit ve Erciş bot komutanlığı ana karargahı çalışmalardan sonra belli olacak. Böylece artık güvenlik anlamında da Van denizinin tescil edildiği sahil güvenlik botlarının dolaştığı bir göl haline gelir."

Bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin bölge ve ülke turizmine kazandırılması için gösterdikleri çabalara bugün farklı bir konseptte bir yenisini eklediklerini ifade eden DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "Bir doğa harikası olan Van Denizi'nin derinliklerindeki eşsiz güzellikleri 'Van Gölü'nün Sırları' sloganıyla bölge ve ülke turizmine kazandırdık. Dalış turizmi adına bir ilk olacak nitelikteki bu çalışmayla usta Sualtı Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin hazırladığı başucu prestij dokümanı ve sualtı belgesel çekimlerinin meraklılarını doyumsuz bir keşfe çıkaracak" diye konuştu.

Tanıtım porgramı Sualtı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan sunumu ve filmin izlenmesiyle son buldu.

Van Gölü'nün sırları film oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber Ekonomi
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Politika
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu İzzet Yıldızhan Erkan Kolçak Köstendil
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Van Gölü'nün sırları film oldu - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 17:29:31. #1.15#
title