Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı
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Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Yılın belirli dönemlerinde, çeşitli ülkelerden Van Gölü havzasına göç eden yüzlerce kuş türü, kuluçka dönemini havzadaki sulak alanlarda geçiriyor.

Yılın belirli dönemlerinde, çeşitli ülkelerden Van Gölü havzasına göç eden yüzlerce kuş türü, kuluçka dönemini havzadaki sulak alanlarda geçiriyor.

Van Gölü sahillerinde ziyaretçilerin ilgisini çeken kuşların gün batımı ile bütünleşmesi eşsiz görüntüler oluşturdu.

Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı
Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı
Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı
Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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