Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor
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Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu 'sessiz' gerçekleşiyor.

Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu 'sessiz' gerçekleşiyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek ziyaretçilere eşsiz görsel şölen sunan inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla, Valilik öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu sessiz devam ediyor. Erciş ilçesindeki balık bendinde balıkların engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabasını, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle 17 günlük tam kapanmadan dolayı izleyen olmadı. Yöre halkının yanı sıra yerli yabancı binlerce turistin kente gelerek tanıklık ettiği balıkların zorlu yolculuğu, bu yıl da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 'sessiz' gerçekleşiyor. Kentin bir çok noktasında bulunan ve göç dönemi boyunca yoğunluğun yaşandığı izleme alanları, 17 günlük tam kapanmadan dolayı piknik ve mesire alanlarının kapatılması nedeniyle boş kaldı.

Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor
Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor
Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor
Van Gölü'nün incisinin zorlu yolculuğu sessiz gerçekleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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