Van Gölü'nün "incisi"nin zorlu yolculuğu "sessiz" gerçekleşiyor Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "sessiz" gerçekleşiyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "sessiz" gerçekleşiyor.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü sürüyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek ziyaretçilere eşsiz görsel şölen sunan inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla, Valilik öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince sıkı önlemler alınıyor.

Yöre halkının yanı sıra yerli yabancı binlerce turistin kente gelerek tanıklık ettiği balıkların zorlu yolculuğu, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle "sessiz" gerçekleşiyor.

Kentin bir çok noktasında bulunan ve göç dönemi boyunca yoğunluğun yaşandığı izleme alanları, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlama, piknik ve mesire alanlarının kapatılması nedeniyle boş kaldı.

"Geçen yıl bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etmişti"

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ramazan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciş ilçesindeki balık bendinin, göçün en güzel izlenebildiği alanlardan biri olduğunu söyledi.

Her yıl göç döneminde düzenlenen festivalle balıkların zorlu yolculuğunu dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını anlatan Keleş, şöyle konuştu:

"Bu yıl koronavirüs nedeniyle festival yapılmıyor. Piknik ve mesire alanlarına girişlerin kısıtlanması nedeniyle balık bendimiz boş kaldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 110 bin kişi burayı ziyaret etti. Bu yıl başlatılan kısıtlamalar nedeniyle kimse yok. Balıkların, ilçemizin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkısı var. Balıklarımızın göçü bu yıl sessiz gerçekleşiyor. Bu da bizi üzüyor. Her yıl bu dönemlerde ilçemiz şenlenirdi, fotoğrafçılar gelip kamp kurardı. Günlerce burada fotoğraflar çekerek ilçemizi tanıtırdı. Belgeseller çekiliyordu. O günlerin geri gelmesi için dua ediyoruz."

Balık bendi görevlisi Necip Yiğit ise her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği, turist kafilelerinin eksik olmadığı balık bendinin bu yıl boş kaldığını, kısıtlama nedeniyle girişlere izin verilmediğini belirtti.

Geçen yıl tatil boyunca binlerce insanın bölgeye akın ettiğini vurgulayan Yiğit, "Bu yıl kimse gelemiyor. Sezon için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak koronavirüs buna engel oldu. Uluslararası İnci Kefali Festivali de bu yıl gerçekleşmedi. İnşallah bu hastalıktan kurtulur eski heyecanlı ve renkli günlerimize döneriz." dedi.

Kaynak: AA