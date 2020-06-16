"Van Gölü'nün incisi"ni kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
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"Van Gölü'nün incisi"ni kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 65 kişiye toplam 200 bin lira para cezası verildi.

16.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:43

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 65 kişiye toplam 200 bin lira para cezası verildi.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü devam ediyor.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince sıkı önlemler alınıyor.

Van ve Bitlis'te 3 ay süren yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan güvenlik güçleri, hem havadan hem de karadan aldığı önlemlerle kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda 15 Nisan'dan bu yana yapılan denetimler sonucu, kaçak balık avladıkları tespit edilen 65 kişiye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

"100 ton balık ele geçirildi"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan yasak döneminde şimdiye kadar 100 ton kaçak avlanmış balığın ele geçirildiğini söyledi.

Yılda 10 bin tonla avcılığı yapılan inci kefalinin bölge ekonomisine büyük bir katkı sağladığını vurgulayan Görentaş, şunları kaydetti:

"Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in desteğiyle kurduğumuz ekiplerle inci kefalini av yasağı döneminde en iyi şekilde korumak için çalışmalar yaptık. Ekiplerimiz ve jandarmamız gece gündüz demeden sahada çalışarak kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda toplamda 15 bin metre ağ, 30 ton kaçak avlanmış canlı, 70 ton da ölü balık ele geçirildi. 65 kişiye 1380 Sayılı 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 200 bin lira para cezası uygulandı. Canlı balıklar ekiplerce suya bırakıldı, ölü balıklar da imha edildi. Yöre halkı daha önce üreme döneminde bu balıkları avlıyordu. Bu nedenle inci kefali üremesini gerçekleştiremiyordu."

Yöre halkında büyük bir farkındalığın oluştuğunu, bazı çocukların inci kefalini korumak için "Ailem balığa gitti" diye ihbarda bulunduğunu anlatan Görentaş, bu sayede önceki yıllara oranla kaçak avcılık oranında ciddi bir düşüşün yaşandığını ifade etti.

"İnci kefalleri dönmeye başladı"

Görentaş, yumurtalarını tatlı sulara bırakan binlerce inci kefalinin, asıl yaşam alanları olan Van Gölü'ne dönmeye başladığını vurgulayarak, "İnci kefali alınan önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşıyor. Birçok alanda balıkların bıraktığı yumurtalardan çıkan yavruları gördük. Ancak süreç devam ediyor. Üremesini gerçekleştiren inci kefalleri, Van Gölü'ne geri dönüyor. Ekiplerimiz av yasağı bitene kadar sahada olacak. Van Gölü'nün incilerini yasak döneminde avlamayalım. Bu balıkları gelecek nesillere de bırakalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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