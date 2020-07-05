Van Gölü'nün farklı renkleri GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van Gölü'ndeki renk değişimlerinin drone ile havadan görüntüleri Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, tatlı su kaynaklarının birleştiği yerlerde farklı renklere bürünüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van Gölü'ndeki renk değişimlerinin drone ile havadan görüntüleri Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, tatlı su kaynaklarının birleştiği yerlerde farklı renklere bürünüyor. Edremit ilçesindeki hidroelektrik santralinin çıkışından akan tatlı suyun, göle döküldüğü noktada oluşan farklı renk tabakaları ilginç görüntü oluşturuyor. Yağmur ve sel suları ise Gölün tuzlu ve sodalı suyuna karışmıyor. Kaynak: AA