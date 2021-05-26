Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor
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Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait kale, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait kale, restore edilerek turizme kazandırılacak.

İlçe girişindeki tepede bulunan, birçok medeniyet tarafından kullanılan Adilcevaz Kalesi, Ahlat Müzesi başkanlığında yapılan çalışmalarla bölgenin önemli destinasyonlardan biri haline getirilecek.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AA muhabirine, Osmanlı döneminde yenilenen kalenin yeniden restorasyonuna başlandığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla eşsiz bir güzelliğin ortaya çıkacağını belirten Gürsoy, "Adilcevaz bölgemizin cazibe merkezi olacak. Kalemiz 3 bin yıllık bir yapı. Yıllarca bazı tahribatlar yaşanmış. Şimdi bunu restore ederek turizme kazandıracağız. Orada seyir terası gibi bir yer düşünüyoruz. Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerini insanların görebilmesi için bir tesis yapacağız." dedi.

Adilcevaz Kef Kalesi'nde de kazı çalışmalarına başlanılacağını bildiren Gürsoy, Urartu krallarının 160 odalı sarayının kazılarla gün yüzüne çıkarılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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