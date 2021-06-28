Van Gölü'nün bütün sahilleri yüzülecek hale geliyor

Van Gölü'nün bütün sahilleri yüzülecek hale geliyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Van Gölü'nü kirleten en önemli neden ortadan kalkmış oldu" "Amacımız merkez ilçe sahillerini göle girebilecek düzeye getirmek" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan...

Van Gölü'nün bütün sahilleri yüzülecek hale geliyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Van Gölü'nü kirleten en önemli neden ortadan kalkmış oldu"

"Amacımız merkez ilçe sahillerini göle girebilecek düzeye getirmek"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nü kirleten en önemli nedenin ortadan kalktığını belirterek, "Amacımız merkez ilçe sahillerini göle girebilecek düzeye getirmek" dedi.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6 bin metreküp çamur temizlenirken, Van Gölü'nün bütün sahilleri de yüzülecek hale geliyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü; turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Daha önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü, güzelliğinin yanında bir de kirliliğiyle de gündeme gelmeye başlamıştı. Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan "Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" devreye alındı. Arıtma tesisinin devreye alınmasıyla birlikte sahillerde kokuya neden olan dip çamurunun temizlenmesi kapsamında, iskele sahilinde kurulan 45 tonluk platform üzerindeki 17 metrelik paletli ekskavatörle şu ana kadar 6 bin metreküp balçık çıkarıldı.

"Van Gölü'nü kirleten en önemli neden ortadan kalkmış oldu"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nü sonraki kuşaklara masmavi teslim etme sorumluluklarının olduğunu belirtti. Dip çamurunun temizlenmesiyle birlikte Van merkezde insanların denize girebileceği bir hale geleceğini ifade eden Vali Bilmez, "Van Gölü'nü kirleten etmenlerin başında merkez atık suyunun çok az bir kısmının arıtılması, geri kalanın doğrudan göle deşarj edilmesi sonucu sahilde ciddi bir kirlenme oluşmuştu. İki yıldır yapımı süren Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin bitmesiyle birlikte Van Gölü'nü kirleten en önemli neden ortadan kalkmış oldu. Meydana gelen dip çamur temizliği için de bir taraftan çalışmalar yürütmekteyiz. Sahil çamurunu temizledikten sonra da Van merkezde insanlarımızın denize girebileceği bir hale gelir. Bu kapsamda belediyelimiz sahil düzenlemesi yapmaktadır. Sahildeki ahırların kaldırılması konusunda da ciddi bir çaba sarf edildi. Bugüne kadar 260'a yakın ahır tamamıyla yıkıldı" diye konuştu.

İlk etapta merkez ilçe Tuşba sahillerinde kötü kokuya neden olan çamuru temizleyeceklerinin altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle eski iskele denilen bölgede temizlik yapılmaktadır. Alacağımız araçlarla birlikte üniversite ile iskele arası olan sahil bölgesine öncelik vermek kaydıyla da çalışmalarımızı artıracağız. İlk etapta amacımız Tuşba sahilinde kokuya neden olan çamuru olabilecek en kısa sürede temizlemektir. Temiz su göle aktıkça da temiz suyla birlikte gölün de kendini temizlemeye başlayabileceğini öngörüyoruz. Amacımız merkez ilçe sahillerini de göle girebilecek düzeye getirmek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez