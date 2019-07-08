Van Gölü'nün adaları daha "hassas" korunacak

CEMAL AŞAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan 3'ünün "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Van Gölü'nün mavi suları arasında yükselen ve bölgeye gelen yerli yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Üzerlerine inşa edilen Akdamar Kilisesi, Ktouts ve Lim manastırlarıyla kentin öne çıkan turizm değerleri arasında yer alan adalar, bundan sonra alınacak ek tedbirlerle daha iyi korunacak.

Aynı zamanda, Van Gölü havzasındaki onlarca kuş türünün doğal yaşam ve üreme alanlarına da ev sahipliği yapan adalardaki tahribat da önlenecek.

Adalarda tarihi yapıların tahribatının önlenmesinin yanı sıra kuş popülasyonunun artmasıyla, buraları daha fazla turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

"Yeni koruma statülerinin belirlenmesine karar verildi"

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından daha önce "1.,

2. ve 3. derece

koruma statüleri" ile korunan doğal sit alanları ve tabiat varlıkları için yeni koruma

statülerinin belirlenmesine karar verildiğini söyledi.

Bu

kapsamda "Korunan

Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Doğal

Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" doğrultusunda doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla Van bölgesinde çalışma başlattıklarını belirten Atlı, projeyi 17 Kasım 2016'da sonuçlandırdıklarını aktardı.

Bölgenin nitelikli koruma alanları ve tabiat varlıkları açısından zengin olduğunu vurgulayan Atlı, şunları kaydetti:

"Bölgemiz genelinde mevcut doğal sitler ile potansiyel doğal sit olabilecek toplam 58 alanda araştırma yaptık. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar sonucu Van'daki 3 ada 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Bu karar, söz konusu bölgelerin daha hassas korunmasını sağlayacaktır. 58 alan, 'Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu' kapsamında yeniden değerlendirilmiş ve alanların özelliklerine göre yeni koruma

statüleri 'kesin korunacak hassas alan' ve 'nitelikli doğal koruma alanı' olarak belirlenmiştir. Söz konusu yerlerin dosyaları komisyonlarca yapılan değerlendirmelerin ardından uygun bulunduğu takdirde onaylanmak üzere Tabiat

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Son aşamada Cumhurbaşkanı onayı ile bu yerler tescillenmiş oluyor."

Van bölgesindeki Akdamar, Adır ve Çarpanak adalarının yanı sıra Bitlis'teki Aygır Gölü ile Hakkari'deki Cilo

Sat Buzulları'nın da koruma altına alındığını ifade eden Atlı, bölgenin gelişmesine katkı sağlayan bu yerlerin korunarak tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Atlı, koruma altına alınan yerlerde hayata geçirilecek koruma önlemlerinin bundan sonraki süreçte belirleneceğini aktardı.

"Vatandaşların da bilinçlendirilmesi gerekiyor"

Bölgede tur organizasyonları düzenleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Beyaz ise alınan kararın bölge turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Beyaz, "Kentimiz için çok önemli ve yerinde bir karar. Söz konusu bölgelerin bu sayede daha iyi korunacağına inanıyoruz. Adalar, ilimizin tanıtımı ve turizminin gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Gelen turistlerin büyük bölümü adaları ziyaret etmeden kentten ayrılmıyor. Bu açıdan kararı destekliyoruz ancak aynı duyarlılığı vatandaşlardan da bekliyoruz. Devletin gösterdiği hassasiyetin vatandaşlar tarafından da gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyacımız var. Kiliselerin duvarlarına yazılar yazılıyor ve çevresindeki alanlar tahrip ediliyor. Bunun önlenmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA