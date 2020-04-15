Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilde 40 ton çöp toplandı Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilde 40 ton çöp toplandı Van'ın İpekyolu Belediyesi, bahar temizliği kapsamında Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilinde 40 top çöp topladı.

Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilde 40 ton çöp toplandı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, bahar temizliği kapsamında Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilinde 40 top çöp topladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bahar temizliği kapsamında ilçe sınırlarında bulunan boş arsalara ve mahalle aralarında kullanılmayan bölgelere atılan izmarit, poşet ve benzeri evsel atıkların temizliği için başlattığı çalışmalarına hız kazandırarak, ilçe sınırlarına bağlı 2 bin 800 metrelik sahil bandında da devam ediyor. Bu kapsamda çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilinde yaptıkları temizlikte 40 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, daha temiz ve yaşanabilir bir İpekyolu için çalıştıklarını belirterek, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak bizler üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı bu dönem daha hassas ve titizlikle çalışmalarımızı yürütmemiz gerekmektedir. Bizler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda gerek kurum ve işletme, gerekse de yol ve çevre temizliği çalışmalarımızla İpekyolu ilçemizin her bölgesinin dezenfekte olması için gece gündüz 3 vardiya halinde tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizden de çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. İlimizin en büyük doğal mirası olan Van Gölümüzü ve sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda da siz değerli hemşehrilerimize çok iş düşüyor. Sizden ricamız, lütfen İpekyolumuza ve Van Gölümüze sahip çıkalım ve koruyalım. Çünkü ikinci bir Van Gölümüz yok" dedi.

Kaynak: İHA